Plus 8 Prozent: Europa bei Touristen sehr gefragt

Die stärksten Steigerungsraten verzeichneten die Türkei (plus 28 Prozent) sowie Island (plus 24 Prozent). Das Wachstum in der Türkei sei in erster Linie auf den Ausreiseverkehr aus Russland (plus 465 Prozent) zurückzuführen, heißt es in dem Bericht der Europäischen Tourismuskommission. Island ist seit 2012 das am schnellsten wachsende Reiseziel. Inzwischen überlege die Regierung sogar Maßnahmen, um den Touristenansturm auf der kleinen Insel einzudämmen. Österreich hingegen befindet sich mit einem Plus von 4,7 Prozent deutlich unter dem Schnitt von 8,4 Prozent. In mehr als der Hälfte der Länder stiegen die Besucherzahlen um über zehn Prozent.