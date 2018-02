Nippel-Gate! Busen-Blitzer "versext“ Pyeongchang

"Mein schlimmster Albtraum ist wahr geworden - bei den Olympischen Spielen. Das hat mich sehr in der Konzentration gestört", sagte die mit Tränen kämpfende Französin nach dem Wettkampf. Die Franzosen Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron (81,93) sind derzeit Zweite in Pyeongchang hinter Tessa Virtue/Scott Moir (CAN). Dritte sind Madison Hubbell/Zachary Donohue (USA/77,75).