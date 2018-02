Pflegerin stahl Patientin 40.000 € - geschnappt!

Sofort wurde die Polizei eingeschaltet. Den Pkw und Fragmente des Kennzeichens hatte sich das Opfer gemerkt. Eine internationale Fahndung lief an. Am slowenisch-kroatischen Grenzübergang Lendava war für die gesuchte Diebin dann Endstation. Beamte entdeckten den gesamten gestohlenen Geldbetrag in einem Geheimfach ihrer Handtasche. Anzeige! „Dem Lenker konnte bislang keine Mittäterschaft nachgewiesen werden“, heißt es von der österreichischen Polizei.