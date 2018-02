„Kein Job für Cowboys, die Adrenalinkick suchen“

"Bei Tätigkeiten die für den Laien besonders spektakulär aussehen, wie zum Beispiel die Arbeit auf einem Windrad, ist die reale Gefahr zu minimieren. In 130 Metern Höhe wackelt zwar die Kanzel gewaltig, aber die Sicherungsmöglichkeiten sind sehr gut. In sechs Metern Höhe auf einer Leiter ist es manchmal gefährlicher. Ich persönlich hänge lieber in 50 Metern am Seil, als in fünf Metern auf einer Leiter", erklärt Alex Gölles, Geschäftsführer von Industrial Alpinists Vienna im City4U-Gespräch in der betriebseigenen Kletterhalle im 22. Bezirk.