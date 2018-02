Schüler (12) bricht in Grazer Bankfiliale ein

Ein zwölfjähriger Bub hat am Sonntagnachmittag in Graz die Tür zu den Schalterräumen einer Bank aufgebrochen. Aufgrund des ausgewerteten Videomaterials und des Einsatzes eines Spürhundes wurde der Schüler wenig später in der Nähe des Tatorts gestellt. Erbeutet hat er nichts. "Auch das Motiv ist unklar", wie ein Polizeisprecher am Montag sagte.