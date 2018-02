„Rainbow Six Siege“: Jetzt kommen die Zombies!

Ubisoft spendiert seinem Taktik-Mehrspielershooter "Rainbow Six Siege" - zeitlich limitiert zwischen 6. März und 3. April - einen neuen Koop-Modus namens "Outbreak". Der Name ist Programm: In dem Modus treten die Spieler als Elitepolizisten gegen untote Horden an. Im Trailer stellen die Entwickler "Outbreak" genauer vor.