Handys gestört: Behörden legen Bitcoin-Mine still

Wie das IT-Portal „Ars Technica“ berichtet, begann alles mit einer Meldung des Mobilfunkers an die Behörde, wonach das Mobilfunknetz in Brooklyn durch 700-Megahertz-Störsignale beeinträchtigt wurde. T-Mobile nutzt diese Frequenz in New York, um die Bevölkerung mit LTE-Mobilfunk zu versorgen. Wie sich herausstellen sollte, funkten aber nicht nur Mobilfunkgeräte auf der Frequenz.