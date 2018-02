Hotel hält Vater für pädophil: Polizeieinsatz!

Tochter nach Polizeibefragung in Tränen aufgelöst und verstört

Karl und Stephanie wurden schließlich getrennt voneinander befragt – die Tochter sei danach sehr verstört gewesen und habe geweint, so Karl: "Sie hatte solche Angst – sie dachte, dass sie mich mitnehmen. Das ist mir noch nie passiert." Ein Hotelsprecher erklärte, dass das Personal in Verdachtsmomenten dazu angehalten sei, diese bei der Polizei zu melden, aber: "In diesem Fall lagen sie falsch." Auch die Polizei findet, das Hotel habe richtig reagiert.