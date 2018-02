Opfer von Cyber-Angriffen sind meist selber schuld

Ein Thema der Konferenz war der große Angriff auf die IT-Infrastruktur in Estland im vergangenen Jahr. Zuerst hatte man Russland in Verdacht, Experten würden dem aber widersprechen, berichtete Goldgruber. Ursache sei jedenfalls eine seit einem halben Jahr bekannte und nicht geschlossene Sicherheitslücke gewesen. Den Angreifern sei es also sehr leicht gemacht worden, lautete die Erkenntnis bei den Gesprächen in München.