Olympia vorbei! Anna Veith „einfach zu müde“

"Überlegen in welche Richtung es geht." "Ich muss also überlegen, in welche Richtung es geht und wo künftig die Schwerpunkte sind", sagte Veith. "So wie es jetzt ist, sind drei Disziplinen zu viel. Wenn ich wieder hundertprozentig in den Riesentorlauf einsteige, muss ich Abfahrten auslassen." Der Riesentorlauf sei aber irgendwie greifbarer. "Da kann man in kurzer Zeit das Dreifache rausholen als in der Abfahrt."