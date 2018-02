ÖSV-Adler: Nur Wunder schützt vor Erdbeben

Gregor Schlierenzauer kämpfte sich gestern in einer internen Quali neben Manuel Fettner ins heimische Aufgebot für das Teamspringen. Cheftrainer Kuttin hatte zuvor schon Stefan Kraft und Michi Hayböck als Fixstarter gesetzt. „Es fühlt sich ein bisschen wie voriges Jahr in Lahti an. Zwei Tage später habe ich mit dem Team WM-Bronze gewonnen“, sagte der Tiroler Rekordadler nach den bislang für ihn so enttäuschenden Winterspielen in Südkorea. Ein Déjà-vu als Mutinjektion? Seit der völlig verkorksten Tournee sind Österreichs Skispringer in einer Negativspirale gefangen. „Es ist irgendwie der Hund drinnen. Leider“, seufzte Kraft. Dem Überflieger und Co. Ist am Montag vor dem abschließenden Teambewerb in Pyeongchang deswegen jedes Mittel für ein bisschen Aufwind recht.