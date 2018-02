Venier gewinnt Abfahrtstraining!

Abfahrt ohne Veith und Tippler

Wie erwartet ist Super-G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer als vierte ÖSV-Teilnehmerin für die Olympia-Abfahrt der Damen am Mittwoch (3.00 Uhr MEZ) in Jeonsgeon per Trainerentscheid nominiert worden. Das Team besteht somit aus Cornelia Hütter, Vizeweltmeisterin Stephanie Venier, Ramona Siebenhofer und Schmidhofer. Auf der Strecke geblieben sind die Super-G-Zweite Anna Veith und Tamara Tippler.