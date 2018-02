Oswald gewinnt siebenten Karriere-Doppel-Titel

Neben Buenos-Aires-Einzel-Sieger Dominic Thiem hat am Sonntag noch ein weiterer ÖTV-Akteur über einen Tennis-Turniersieg jubeln dürfen. Der Vorarlberger Philipp Oswald gewann mit seinem weißrussischen Partner Max Mirnyi das Doppel-Finale in New York auf Hartplatz gegen die niederländisch-neuseeländische Paarung Wesley Koolhof/Artem Sitak nach fast genau eineinhalb Stunden mit 6:4, 4:6, 10:6.