Im Rollstuhl zur Landtagswahl - nicht immer leicht

Aber was ist Barrierefreiheit bei Gebäuden eigentlich? Das weiß der Österreichische Zivilinvalidenverband in Kärnten ganz genau: „Unter Barrierefreiheit versteht man, dass Gebäude so gestaltet werden, dass sie von allen Menschen uneingeschränkt und selbstständig benutzt werden können.“ Menschen mit Behinderungen wollen selbstbestimmt leben, auch selbst ihr demokratisches Recht ausüben können.