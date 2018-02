9. ATP-Titel! Thiem triumphiert in Buenos Aires

Für Thiem war es der erste Turniersieg nach jenem in Rio de Janeiro am 26. Februar 2017. Der wurde neuerlich auf seinem Lieblingsbelag Sand fixiert, auf dem er zuvor auch schon in Nizza, Umag, Gstaad (jeweils 2015), Buenos Aires und Nizza (jeweils 2016) sowie eben Rio triumphiert hatte. Nur in Acapulco (2016/Hartplatz) und Stuttgart (2016/Rasen) konnte Thiem bisher auf einem anderen Belag einen Turniersieg feiern.