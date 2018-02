Petra Kvitova triumphiert in Doha

Petra Kvitova hat ihren Erfolgslauf auf der Tennis-WTA-Tour fortgesetzt. Die 27-jährige Tschechin kämpfte am Sonntag im Finale des mit mehr als drei Millionen Dollar dotierten Turniers in Doha die als Nummer vier gesetzte Spanierin Garbine Muguruza nach 2:16 Stunden mit 3:6, 6:3, 6:4 nieder. Für die Ranglisten-21. war der 22. Karriere-Titel der zweite in Folge nach jenem zuletzt in St. Petersburg.