Deutscher Tourengeher verletzte sich bei Abfahrt

Zwei deutsche Urlauber waren am Samstag gegen 13.30 Uhr zu einer Skitour zur Gensgitsch Hütte in Mariapfarr aufgebrochen. Gleich nach ihrer Ankunft am Ziel bereiteten sie sich schon für die Abfahrt vor. Die gut ausgerüsteten Sportler wählten einen Forstweg, auf dem einer der beiden, ein 77-Jähriger, zu Sturz kam. Der Mann verletzte sich dabei schwer am Oberschenkel.