Warum liegen nur Wiens Patienten am Gang?

Kaltes Neonlicht, permanente Unruhe und Personen, die um einen herumlaufen. So ergeht es Patienten in Gangbetten in Wiens Spitälern. Das Problem ist seit Langem bekannt, genauso wie die Ausreden der politisch Verantwortlichen: „Grippezeit“. Zugleich gibt es auch eine trickreiche Statistik des städtischen Krankenanstaltenverbundes (KAV) zur Causa. So müsse nur einer von 696 stationären Patienten pro Tag am Gang liegen. Umgerechnet 0,14 Prozent, heißt es dort. Der Schönheitsfehler: Gezählt werden Aufenthalte auf dem Flur erst ab zwölf Stunden. Sogar der Stadtrechnungshof übte heuer bereits in einem Bericht heftige Kritik an den Gangbetten. Privatsphäre, Hygiene und Brandschutz sind ein Problem.