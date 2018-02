Finger nach Snowkite-Unfall wieder angenäht

Beim Snowkiten in Obertauern hat sich ein Steirer am Samstag schwer verletzt. Die Leinen seines Schirms verhedderten sich, wickelten sich unglücklich um seine Hand und trennten ihm, obwohl er Handschuhe trug, beinahe vollständig den kleinen Finger ab. In einer stundenlangen Operation im Salzburger Unfallkrankenhaus konnte der Finger gerettet werden.