Künstlerin trägt eigenen Finger um den Hals

Entfernte Tattoo mit Namen des Ex-Freundes selbst mittels Skalpell

Torz machte bereits 2014 Schlagzeilen, als sie herausfand, dass ihr Freund sie betrogen hatte und beschloss, sich grausam an ihm zu rächen. Damals nahm sie ein Skalpell und entfernte damit das Tattoo mit seinem Spitznahmen auf ihrem Arm. Die abgetrennte Haut schickte sie dann in einer Schleife eingewickelt per Einschreiben an ihren damaligen Liebhaber. Damals erzählte sie: "Ich habe es so verpackt, dass es wirklich wie ein Geschenk aussieht. Ich benutzte sogar verschiedene Handschriften, damit er nicht wusste, dass ich es war. Ich kann mir nicht vorstellen, wie seine Reaktion war. Ich wünschte, ich hätte dort sein können, um es zu sehen!"