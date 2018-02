Schönes Skiwetter und Schnee

Die Meteorologen haben es schwer in diesen Tagen. „Die Wettermodelle sind nicht ganz eindeutig“, seufzt Hannes Rieder von der ZAMG in Graz. Zwischendurch hatte es so ausgesehen, als würde in der Steiermark in der Ferien-Woche tiefster Winter herrschen. Der ist aber wieder abgesagt. Rieders Prognose: „Zwischen angezuckert und 15 Zentimeter Neuschnee“ – aber nur im Osten und im Süden. Nicht ganz sicher ist auch, wann es zu schneien beginnt. Rieder glaubt, am Dienstag: „Es kann aber auch sein, dass es in Radkersburg schon am Montagabend zu flankerln beginnt.“