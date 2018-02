Die digitale Revolution in Tirols Klassenzimmern

Immer wieder flammt die Debatte um ein Handy-Verbot in Schulen auf. „Doch aus der Schule einen analogen Ort in mitten einer digitalen Welt zu machen, kann keine Lösung sein“, erklärt Helmut Hammerl, Fachinspektor für Informatik in Tirol. Die Digitalisierung bringe wie jede Innovation Chancen und Risiken – und diese gelte es von beiden Seiten zu beleuchten. Denn während das Handy den Unterricht natürlich stören kann, ist es gleichzeitig auch ein leistungsstarker Computer, der gewinnbringend in den Unterricht integriert werden kann.