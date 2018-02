Roger Federer holt in Rotterdam 97. Turniersieg

Um seinen 98. Titel wird der 20-fache Grand-Slam-Sieger voraussichtlich erst ab 8. März beim ATP-1000-Event in Indian Wells kämpfen. Eine Teilnahme zuvor in Dubai (ab 26. Februar) sei zwar noch ein Thema, "wahrscheinlich werde ich aber nicht spielen", kündigte Federer an. Fix antreten wird er dafür am 5. März bei einem Foundation-Match ("Match for Africa") gegen den US-Amerikaner Jack Sock in San Jose.