Illegales Zeltlager und Müllberge im Norden Wiens

Wer haust denn da in unserer Nähe? Das müssen sich derzeit die Bewohner von Stammersdorf im Norden Wiens fragen. In einem Waldstück am Marchfeldkanal hat Lokalpolitiker Dietmar Schwingenschrot am Sonntag nämlich ein illegales Zeltlager entdeckt - Umweltverschmutzung im Naturschutzgebiet inklusive.