Nach Facebook-Aufruf gab Faschingsdieb Geld zurück

650 Mal wurde der Fahndungsaufruf der Mondseer Kicker auf Facebook geteilt, 49.000 Leute so erreicht. Darunter auch der Dieb, der bis Sonntag eine Rückgabe-Frist bekommen hatte, sonst würden die Kameras, die in Mondsee aufgestellt sind, auf Hinweise ausgewertet. Fristgerecht kam noch am Samstag das gesamt das Geld – die 7000 Euro waren in einer Kellnerbrieftasche gewesen – an.