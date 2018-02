Acht Verletzte bei Schneeunfällen

In Burgkirchen wurde der Schneefall einer 19-jährigen Junglenkerin aus Braunau zum Verhängnis. Sie rutschte von der glatten Fahrbahn, überschlug sich, erlitt dabei leichte Blessuren. Ebenfalls leicht verletzt wurden drei junge Insassen eines Pkw, der in Pettenbach in den Graben gerutscht war. Und in Offenhausen krachte ein Lenker gegen einen Baum, wurde vom Notarzt versorgt.