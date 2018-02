Burger und Schiechtl treffen im direkten Duell

Zum Rückrunden-Start in der deutschen Frauen-Bundesliga hat es für die österreichischen Teamspielerinnen Nina Burger und Katharina Schiechtl Erfolgserlebnisse gegeben. Im direkten Duell zwischen dem SC Sand und Werder Bremen brachte ÖFB-Rekordtorschützin Burger die Gastgeberinnen mit ihrem sechsten Saisontor in Führung (30.). Schiechtl besorgte in der 50. Minute den 2:2-(2:1)-Endstand.