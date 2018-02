Sogar „New York Times“ feiert Marcel Hirscher

Das Märchen von Marcel Hirscher in Pyeongchang geht weiter. Nach seiner Goldmedaille in der Kombination, triumphierte er mit einem Mega-Vorsprung auch im Riesentorlauf und darf sich nun Doppel-Olympiasieger nennen. Sogar die New York Times berichtete über den Traum-Lauf des Salzburgers und postete dazu ein unterhaltsames Video, das zeigt, dass Hirscher wirklich allen um die Ohren fährt (siehe Posting unten).