1. FC Nürnberg übernimmt Tabellenführung

Der 1. FC Nürnberg nimmt schrittweise Kurs auf eine Rückkehr in die deutsche Bundesliga. Die Nürnberger holten sich am Sonntag in der zweiten Liga mit einem 3:1-Heimsieg gegen den MSV Duisburg punktegleich mit Fortuna Düsseldorf die Tabellenführung. Der Vorsprung auf den drittplatzierten Aufsteiger Holstein Kiel, der derzeit den Relegationsrang einnimmt, beträgt bereits sieben Punkte.