Marachs Doppel-Serie riss im Finale von Rotterdam

Viel fehlte nach den Triumphen in Doha, Auckland und zuletzt bei den Australian Open nicht auf den vierten Turniersieg in Folge. Doch der 22. Sieg im 42. Doppelfinale seiner Karriere blieb dem 37-jährigen Steirer letztlich versagt. Die bis Sonntag letzte Niederlage hatte das österreichisch-kroatische Duo am 13. Oktober 2017 im Viertelfinale von Shanghai kassiert. Saisonübergreifend standen 24 Matchsiege hintereinander zu Buche.