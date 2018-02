Leader Salzburg putzt Schlusslicht St. Pölten weg

Die Tore der dominant, aber glanzlos auftretenden Hausherren fielen aus zwei Foulelfern von Hannes Wolf (24.) bzw. des eingewechselten Munas Dabbur (92.) sowie durch Fredrik Gulbrandsen (67.) und Jerome Onguene (75.). In Wals-Siezenheim ist man nun schon 22 Partien ungeschlagen. Dank des 1:1 Sturms am Samstag bei Rapid wuchs der Vorsprung an der Tabellenspitze weiter an. Für St. Pölten setzte es hingegen vor 4.273 Zuschauern die sechste Niederlage in Folge (3:18 Tore), weiter fehlen 13 Punkte auf Platz neun.