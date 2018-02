Gefahrenguteinsatz in einem Hotel in Tröpolach

Gemeinsam mit der Stützpunktfeuerwehr Hermagor wurde die FF Tröpolach am Samstag zu einem Gefahrenguteinsatz in Tröpolach gerufen: In der Waschküche eines Hotels trat aus noch unbekannter Ursache Wasserstoffperoxid (UN2014) aus einem Behälter aus. Hotelmitarbeiter bemerkten den ätzenden Geruch und schlugen Alarm.