Maier/Sammer nach ersten zwei Zweierbob-Läufen 8.

Benjamin Maier/Markus Sammer ist am Sonntag in Alpensia Pyeongchang ein gelungener Auftakt in den olympischen Zweierbob-Bewerb gelungen. Die Tiroler belegen nach den ersten zwei von vier Läufen Platz acht. Auf die führenden Deutschen Nico Walther/Christian Poser fehlten 0,49 Sekunden, auf deren drittplatzierte Landsmänner Johannes Lochner/Christopher Weber drei Zehntel.