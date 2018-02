Doping: Verliert Curling-Beauty Bronzemedaille?

Der Olympia-Curler Alexander Kruschelnizki soll einem russischen Medienbericht zufolge unter Dopingverdacht stehen. Wie die Zeitung "Sport Express" am Sonntag meldete, seien in der A-Probe des russischen Bronzemedaillen-Gewinners im neuen Mixed-Wettbewerb Spuren der verbotenen Substanz Meldonium gefunden worden. Kruschelnizki hatte an der Seite seiner hübschen Ehefrau Anastassija Brysgalowa (siehe Video oben) Bronze gewonnen.