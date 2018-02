Hayböck im Skisprung-Teambewerb als Schlussmann

In Abwesenheit fast der gesamten Elite (nur zwei der Top 20 am Start) haben Österreichs Skispringer am Sonntagabend im Abschlusstraining für den Großschanzen-Teambewerb ihre Ausscheidung absolviert. Cheftrainer Heinz Kuttin legte sich danach auf das Quartett Stefan Kraft, Manuel Fettner, Gregor Schlierenzauer und Michael Hayböck fest. Der Bewerb ist am Montag (13.30 Uhr MEZ) angesetzt.