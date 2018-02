Kuh floh vor Schlachter und lebt nun auf Insel

Politiker will "heldenhaftes Rindvieh" retten

Jetzt hat sich der Lokalpolitiker und ehemalige Sänger Pawel Kukiz dem Schicksal des "heldenhaften Rindviehs" angenommen und will die noch namenlose Kuh vor dem Tod bewahren. "Ich bin kein Vegetarier, aber die Stärke und der Wille dieser Kuh für ihr Überleben zu kämpfen, ist von unschätzbarem Wert", schreibt er auf Facebook. Kukiz will den ausgerissenen Wiederkäuer nun eventuell selbst kaufen. "Ich habe mich entschlossen, alles zu tun, damit die Kuh an einen sicheren Ort gebracht wird, und ihr in einer zweiten Stufe, als Belohnung für ihre Sturheit, ein Heim bis an ihr natürliches Lebensende zu garantieren."