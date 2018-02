Pkw-Überschlag in Kärnten: Insassen unverletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Kärnten haben zwei Rosentaler am Sonntagvormittag Riesenglück gehabt. Der 25-jährige Lenker, der keinen Führerschein besitzt, verlor über das Fahrzeug die Kontrolle und kam von der B35 im Bereich der Bahnunterführung Feistritz ab. In weiterer Folge touchierte der Wagen einen Brückenpfeiler und schlug sogar einen Salto: Der Mann und die Frau entstiegen dem Wrack fast gänzlich unverletzt.