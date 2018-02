Israels Premier: „Erkennen Sie das? Sollten Sie“

Gegenseitige Vorwürfe und Unversöhnlichkeiten

Netanyahus Auftritt am Sonntag war so etwas wie ein Höhepunkt an gegenseitigen Vorwürfe und Unversöhnlichkeiten, welche in diesem Jahr die 54. Münchner Sicherheitskonferenz prägten wie wohl keine der Vorgängerveranstaltungen. Getragen von einer bewusst pro-israelischen Politik der amerikanischen Trump-Administration verwendete Netanyahu fast seine ganze Redezeit dazu, den Iran als Reich des Bösen darzustellen. Er ging sogar so weit, die Regierung in Teheran mit Nazideutschland zu vergleichen. So wie das Münchener Abkommen von 1938 zum Zweiten Weltkrieg geführt habe, werde auch eine Beschwichtigung des Mullah-Regimes zu Krieg und Zerstörung führen.