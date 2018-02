Sprung-Gold für ukrainischen Freestyler Abramenko

Weltmeister Jonathon Lillis ist es nicht gelungen, im Gedenken an seinen verstorbenen Bruder eine Olympia-Medaille zu holen. Der Ski-Freestyler aus den USA schaffte am Sonntag bei den Winterspielen in Pyeongchang im zweiten Final-Durchgang der Springer als Achter nicht den Einzug in die entscheidende Runde der besten sechs. Zum Olympiasieger kürte sich der Ukrainer Alexander Abramenko.