Scherzbolde versuchen ihr Glück an der Kinokassa

Weil die beiden die Karten für die neue "Black Panther"-Vorführung etwas günstiger ergattern wollten, versuchten sie mit einem Streich ihr Glück. "Wir wollen uns in einen Film schleichen", sagte einer der beiden Witzbolde im Vorfeld in die Kamera. Als das Paar dann an der Schlange zur Kasse wartete, sorgten sie zumindest schon bei den anderen Kinobesuchern für Gelächter und erstaunte Blicke.