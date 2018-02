Fourcade gewinnt im Fotofinish - Eberhard Sechster

"Es ist nicht selbstverständlich, dass man in einer guten Form zu Olympia kommt und das abrufen kann. Das war das große Ziel. Medaillen fliegen einem wahrscheinlich dann zu, wenn es so weit ist. Ich bin so weit und ich hoffe, es ist bald so weit", meinte der Salzburger, der bei toller Atmosphäre und kaum Wind zu den besten Läufern zählte, gegenüber der APA. "Ich habe auch alle vier Serien richtig ambitioniert geschossen. Der Letzte war knapp vorbei, wenn ich den gehabt hätte, dann wäre es so weit gewesen. Es muss einfach alles zusammenpassen und ich hoffe, es ist bald soweit", erklärte Eberhard.