Drogenhandel und Einbrüche: Bande in Wien gefasst

Kokain und Cannabis sichergestellt

Bei fünf Hausdurchsuchungen wurden daraufhin rund 1,3 Kilogramm Cannabis und 63 Gramm Kokain, zwei Schreckschuss-Pistolen, Einbruchswerkzeug, Funkgeräte sowie rund 8300 Euro in bar beschlagnahmt. Insgesamt wird die Bande für elf Einbruchsdiebstähle in Apotheken, Gaststätten und Geschäftslokalen verantwortlich gemacht. Drei Taten wurden in Schwechat, Bad Vöslau und Berndorf in Niederösterreich verübt, die übrigen in Wien.