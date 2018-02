Gallhuber, Brunner und Liensberger im Teambewerb

Katharina Gallhuber, Stephanie Brunner und Katharina Liensberger heißt das ÖSV-Damen-Trio, das am vorletzten Olympiatag für den Alpinski-Teambewerb in Yongpyong aufgeboten wird. Gallhuber war nach Platz drei im Spezialslalom fix gesetzt worden, Brunner und Liensberger setzten sich in einer internen Ausscheidung gegen Ricarda Haaser durch.