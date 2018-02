Bursch rast mit entwendetem Pkw 14-Jährige nieder

Drama in Vorarlberg: Am Samstagabend entwendete ein 16-Jähriger einen Pkw, raste in Lochau bei Bregenz eine 14-Jährige auf einem Schutzweg nieder und geging Fahrerflucht. Das Mädchen liegt auf der Intensivstation des LKH Feldkirch. Der Bursche stellte sich einige Stunden später mit seinem Vater der Polizei.