Schreckmoment um Eishockey-Star nach Brutalo-Check

In der 23. Minute wird Akdag von Tommy Kristiansen an der Bande gecheckt. Es kracht. Wirkt brutal. Ein Raunen geht durch die Halle. Erst recht, als klar wird, dass Akdag nicht einfach wieder aufsteht, sondern liegen bleibt. Es dauert, bis er sich erfängt. Mithilfe seiner Mannschaftskollegen kommt er langsam wieder auf die wackeligen Beine. Er muss aber in die Kabine zur Untersuchung.