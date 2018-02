UN-Sicherheitsrat berät über Vorgehen gegen Iran

USA drängen auf Vorgehen gegen Iran

Die US-Regierung dringt seit Monaten auf ein Vorgehen der Vereinten Nationen gegen den Iran. "Dessen Raketen und hoch entwickelte Waffen tauchen in Kriegsgebieten überall im Nahen Osten auf", kritisierte die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley in einem Beitrag für die Zeitung "New York Times".