Neymar: Erst ein Tänzchen, dann der No-Look-Pass

PSG hat sich in der französischen Liga den Frust über die 1:3-Niederlage unter der Woche in der Champions League bei Real Madrid von der Seele geschossen. 5:2 gegen Straßburg hieß es am Ende. Die Aktion des Abends war aber womöglich gar kein Tor, sondern DIESES Solo samt anschließendem No-Look-Pass von Neymar (siehe Video). Gute Unterhaltung!