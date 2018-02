Triumph! Marcel Hirscher holt zweites Olympia-Gold

Gooold! Er ist einfach der beste Skifahrer der Welt! Marcel Hirscher hat nach dem Sieg in der Kombination nun auch den Triumph im Riesentorlauf draufgepackt. Österreichs Ski-Held ist bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang eine Klasse für sich. Sonntag in den frühen Morgenstunden ging er als Führender nach Lauf eins ins RTL-"Finale" und fuhr mit einem Mega-Vorsprung zum zweiten Triumph in Korea. Silber ging an Henrik Kristoffersen, der gewaltige 1,27 Sekunden Rückstand auf den Österreicher hatte, Bronze an Alexis Pinturault. Hirscher war überglücklich: "Saugeil! Ich bin echt happy. Mein Motto hieß alles oder nichts. Auch im zweiten Lauf hab ich Vollgas gegeben."