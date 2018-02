Abfahrtstraining: Vonn Schnellste vor Siebenhofer

Lindsey Vonn hat am Sonntag im ersten Abfahrtstraining der Damen in Jeonsgeon Bestzeit erzielt. In 1:41,03 Min. war die US-Favoritin bei gutem Wetter um 0,18 Sekunden schneller als die Österreicherin Ramona Siebenhofer, die allerdings einen Torfehler hatte. Montag steigt die interne ÖSV-Qualifikation.