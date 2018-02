ÖSV legt Slalom-Quartett fest: Hirschbühl sauer

Die Entscheidung, wer das österreichische Team für den Herren-Slalom bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang am Donnerstag vertreten wird, ist gefallen. Marco Schwarz wird neben Weltmeister Marcel Hirscher und den weiteren Gesetzten Michael Matt und Manuel Feller den abschließenden Herren-Einzelbewerb in Yongpyong bestreiten. Christian Hirschbühl kommt nicht zum Zug.